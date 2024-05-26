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Айо Комацу: Ответственность за ситуацию лежит только на нас

Руководитель Haas F1 высказался о дисквалификации гонщиков Нико Хюлкенберга и Кевина Магнуссена на Гран При Монако. Команда признала несоответствие машин техническому регламенту после вчерашней квалификации.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.05.2024, 14:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель Haas F1 высказался о дисквалификации гонщиков Нико Хюлкенберга и Кевина Магнуссена на Гран При Монако. Команда признала несоответствие машин техническому регламенту после вчерашней квалификации.

По словам руководителя, специальная версия заднего крыла для уличной трассы стала причиной ошибки. Данное крыло не успели должным образом проверить перед использованием на трассе, что привело к нарушению правил.

Представители Haas сообщили, что новое заднее крыло было разработано иначе, чем предыдущие, что привело к недопониманию между инженерами и проверяющими соответствие регламенту. Ошибка заключалась в неправильном измерении подвижного элемента крыла.

Фактически, расстояние между элементами крыла по краям оказалось больше, чем по центру, который являлся обычной точкой измерения на предыдущих версиях. Разработчики не донесли информацию о необходимости изменения измерений по всей ширине крыла, что привело к досадному просчету.

Хотя нарушение не дало команде никакого преимущества, они признали ошибку и считают, что это важный урок на будущее. Важно, чтобы машины соответствовали регламенту. Гюнтер Штайнер, бывший руководитель команды, сделал шутку на этот счет, предложив одолжить свою рулетку.

Источник

Haas F1 Team (47)Айо Комацу (8)

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