Магнуссен способен на гениальную гонку, - считает Айо Комацу.

В свежих новостях из мира автоспорта! Оливер Берман готовится заменить Кевина Магнуссена в гонках команды Haas F1. Причина – перебор штрафных баллов. Тем не менее, согласно планам, в следующем сезоне 2025 года Берман станет основным пилотом коллектива.

Глава команды, Айо Комацу, поделился своими мыслями насчет возможной замены Магнуссена до окончания текущего сезона. Однако хорошее выступление датского гонщика в Монце изменило ход событий.

«В Монце вы могли увидеть, на что способен Кевин. Его сильная сторона – гонки. Иногда он может быть чрезмерно агрессивным, как в Майами, но затем продемонстрировать блестящее выступление в Монце. Если у него день, он способен на великолепную гонку», - подчеркнул Комацу.

Отметив инцидент с Пьером Гасли, руководитель команды Haas F1 отметил его незначительность. «Когда после нашего требования увеличить отрыв от Эстебана Окон до 10 секунд, не верилось, что это возможно. Но Кевин не допускал ошибок, атаковал на пределе и отыграл целых девять секунд. Вот что он может», - добавил он.