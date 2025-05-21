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Это особое событие: слова Айо Комацу о гонке в Монако

Монако Гран При 2023: Haas F1 готовится к вызову улиц Монте-Карло. Руководитель команды и гонщики делятся ожиданиями и стратегиями перед сложным уик-эндом. Следите за новостями!
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.05.2025, 12:42·3 мин
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Фото: F1news.ru

В прошлом году обе гоночные болиды Haas F1 завершили свой путь на трассе в Монако после аварии сразу после старта. Но на этот раз в команде ждут предстоящий этап с умеренным оптимизмом…

Айо Комацу, глава команды: «Гонка в Монако является особым событием в календаре Формулы 1. Гонки по улицам Монте-Карло представляют собой серьезный вызов для пилотов, а атмосфера в это уик-энд всегда наполнена особым очарованием. Важно, чтобы гонщик ощущал уверенность за рулём своего болида в Монако, поэтому на первой тренировке мы попытаемся создать устойчивую и последовательную основу для подготовки к квалификации – наиболее важной сессии уик-энда».

«В этом году после внесения поправок в регламент все гонщики должны будут сделать два обязательных пит-стопа. Это изменение несомненно повлияет на стратегию гонки и придаст воскресной гонке дополнительный интерес», - добавил глава команды.

Оливер Берман: «Я с нетерпением жду этой недели в Монако, моем родном городе. Гран При Монако – это уникальное соревнование с богатой историей и сложным треком, требующим высокой точности во время гонок. Это медленный и изрезанный трек, что ставит перед инженерами дополнительные вызовы, но я очень хочу выступить там и надеюсь, что болельщики будут наслаждаться гонкой так же, как и мы».

«Обычно самые захватывающие моменты в Монако происходят в субботу во время квалификации, но я уверен, что гонка с двумя обязательными пит-стопами в этом году тоже будет очень увлекательной», - сказал Берман.

Эстебан Окон: «У меня остались незабываемые воспоминания о попадании на подиум в Монако в 2023 году, и с тех пор этот этап стал для меня ещё более особенным. Монако - место, где говорят на французском, и для меня это в какой-то мере родной этап. У меня много друзей в этом регионе, и я люблю проводить время здесь, а участие в уличных гонках для меня - настоящее удовольствие».

«На трассе в Монако вам придётся действовать агрессивно, проходя очень близко к барьерам. Если сможете справиться с этим вызовом, то уик-энд может стать успешным, а в противном случае – провальным. На этой трассе ключевым является собрание всех составляющих элементов гонки, и суббота играет решающую роль, особенно учитывая два обязательных пит-стопа в гонке».

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