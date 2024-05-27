"Более 300 сотрудников Автозавода Санкт-Петербурга ушли на простой до конца мая"

На заводе «Автозавод Санкт-Петербург», ранее известном как «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», временно прекращена работа 317 сотрудников до конца мая. Об этом сообщили в пресс-службе Центра занятости, отметив, что это менее трети общего числа сотрудников предприятия.

Напомним, что в марте 2023 года на предприятии стартовало серийное производство среднеразмерного кроссовера XCITE X-Cross 7, который уже доступен для покупателей. В соответствии со среднесрочным планом развития, совместно с международными партнерами на заводе планируется запустить производство нескольких моделей в сегментах C/D. В 2024 году планируется выпустить до 25 тыс. автомобилей XCITE.

Производственная мощность завода позволяет выпускать до 100 тыс. автомобилей ежегодно. На первом этапе перезапуска предприятия было проинвестировано около 500 млн рублей, средства были направлены на модернизацию оборудования, включая главный конвейер, а также на улучшение процессов внутренней логистики и сборочного производства.