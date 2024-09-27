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Автозавод «МАЗ» начал производство многоцветных грузовиков.

Российский автопроизводитель продолжает обновлять свои модели, не переставая радовать клиентов новинками. Кроме выпуска новых автомобилей, компания также улучшает уже имеющиеся в продаже модели.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.09.2024, 14:32·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Российский автопроизводитель продолжает обновлять свои модели, не переставая радовать клиентов новинками. Кроме выпуска новых автомобилей, компания также улучшает уже имеющиеся в продаже модели.

Один из последних трюков - автомобили с двухцветным кузовом от "Москвича". Теперь у кроссовера "Москвич 3" появилась возможность заказать контрастную черную крышу и стойки кузова. Основной цвет кузова можно выбрать из нескольких вариантов: белый, серый, голубой или красный. За новый дизайн кузова потребуется доплата в размере 18 000 рублей. Такие автомобили уже поступают к дилерам.

Сборка "Москвич 3" началась еще в 2022 году. Эти кроссоверы комплектуются 1,5-литровым бензиновым турбомотором, который устанавливается с МКПП или вариатором.

Ранее было объявлено, что сотрудники, собирающие автомобили "Москвич", получат повышение зарплаты. Теперь в 2024 году сборщики будут получать 86 000 рублей.

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