ПОЧЕМУ НА БАРАХОЛКАХ ПРОДАЮТ КЛЮЧИ ОТ СТАРЫХ МАШИН

Откуда появляются автомобильные ключи, которые продают на барахолках? Возможно, автор объявления нашел ключ на улице или в собственном гараже – например, от машины, отправленной на утилизацию. Или ключ от автомобиля после разборки. Существует множество вариантов. Однако, кто и зачем их приобретает?

Если есть предложение, значит, должен быть и спрос. На этот любопытный вопрос отвечает редакция журнала "АвтоВзгляд". Оказывается, старые ключи от некоторых моделей можно перекодировать, заменив прежние данные на новые.

Этот метод подходит для японской Toyota Camry или ряда китайских автомобилей. Также он применим к популярному российским водителям кроссоверу Geely Coolray. Таким образом, владелец автомобиля вместо утерянного родного ключа может обратиться к специалисту, чтобы перекодировать приобретенный на барахолке ключ. Это более экономичная альтернатива приобретению оригинального ключа.

Доработка старого ключа, как отмечают автоэксперты, обойдется практически в ту же сумму, что и приобретение нового.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал, что владельцев китайских автомобилей могут оштрафовать за установку фаркопа, который не был одобрен производителем.