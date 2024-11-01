«АвтоВзгляд» выбрал три подержанных седана как возможные альтернативы Toyota Camry.

Эксперты «АвтоВзгляд» выделили три заменителя седана Toyota Camry на вторичном рынке. Цена пятого поколения «Камри» начинается от 1,6 млн рублей, в то время как модель XV70 стоит около 3 млн рублей.

В качестве альтернативы рассматривается Nissan Teana с 3,5-литровым двигателем, стоимость которой составляет от 1,25 до 1,35 млн рублей. Еще одним вариантом является Mazda6, доступная от 1 млн рублей. По мнению экспертов, дизайн Mazda более привлекателен.

На третьем месте специалисты отметили Ford Mondeo. Версии IV и V можно приобрести за 1-1,5 млн рублей. Рекомендация звучит так: избегать дизельных версий из-за более высоких эксплуатационных расходов.

Часто владельцам Ford Mondeo жалуются на недостаточную высоту клиренса, но автомобиль компенсирует это просторным и удобным салоном. Кроме того, он экономичен и обладает неплохой динамикой для своего класса.

Фото: Carsweek.ru

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