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Что делать с автомобилем из КНР сразу после покупки: автовзгляд и рекомендации

Эксперты рекомендуют владельцам китайских автомобилей обратить внимание на защиту от коррозии сразу после покупки. По их мнению, данному вопросу у машин из Китая ещё предстоит уделить большее внимание.
А
Антон Звонкий
03.09.2024, 11:31·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Эксперты рекомендуют владельцам китайских автомобилей обратить внимание на защиту от коррозии сразу после покупки. По их мнению, данному вопросу у машин из Китая ещё предстоит уделить большее внимание.

Специалисты советуют провести антикоррозийную обработку днища, порогов, арок и всех швов. Экономнее всего такие работы проводить не у официального дилера, а в специализированной фирме.

Для защиты ЛКП автомобиля рекомендуется установить антигравийную пленку. Перед наступлением холодного времени года, электрику автомобиля необходимо проверить специалистам, чтобы избежать проблем. Прошлой зимой было выявлено множество неполадок в этой области.

Эксперты также отметили, что китайские автомобили не отличаются особой прочностью и долговечностью подвески. Поэтому на сложных участках дороги рекомендуется быть более осторожными, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о том, что в Китае был представлен JAC X8 в обновленной версии E Home. В своем классическом исполнении кроссовер послужил основой для модели "Москвич 8".

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