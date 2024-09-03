Что делать с автомобилем из КНР сразу после покупки: автовзгляд и рекомендации

Эксперты рекомендуют владельцам китайских автомобилей обратить внимание на защиту от коррозии сразу после покупки. По их мнению, данному вопросу у машин из Китая ещё предстоит уделить большее внимание.

Специалисты советуют провести антикоррозийную обработку днища, порогов, арок и всех швов. Экономнее всего такие работы проводить не у официального дилера, а в специализированной фирме.

Для защиты ЛКП автомобиля рекомендуется установить антигравийную пленку. Перед наступлением холодного времени года, электрику автомобиля необходимо проверить специалистам, чтобы избежать проблем. Прошлой зимой было выявлено множество неполадок в этой области.

Эксперты также отметили, что китайские автомобили не отличаются особой прочностью и долговечностью подвески. Поэтому на сложных участках дороги рекомендуется быть более осторожными, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о том, что в Китае был представлен JAC X8 в обновленной версии E Home. В своем классическом исполнении кроссовер послужил основой для модели "Москвич 8".