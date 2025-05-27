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BYD получила одобрение на дизайн своего последнего кроссовера в России.

Появился патент на китайский кроссовер BYD Fang Cheng Bao Titanium 3. Новинка с электромоторами и защитным обвесом уже доступна для предзаказа в Китае.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.05.2025, 15:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) зарегистрирован патент на дизайн китайского кроссовера BYD под названием Fang Cheng Bao Tai Titanium 3, сообщает издание «АвтоВзгляд» со ссылкой на информацию из публикации «Китайские автомобили».

Правообладателем патента является автопроизводитель BYD.

Однако наличие патента не означает, что модель Leopard 3 (другое название кроссовера) обязательно появится в продаже в России. Скорее всего, BYD просто обеспечивает защиту своих интеллектуальных прав.

Далеко не каждый автомобильный проект, зарегистрированный в ФИПС, воплощается в конкретную модель для рынка.

В конце марта в китайских автосалонах начали принимать предварительные заказы на новый кроссовер Fang Cheng Bao Titanium 3. По размерам автомобиль считается конкурентом моделей Haval Dargo и Toyota RAV4: длина кузова составляет 4 605 мм, а колесная база – 2 745 мм.

Для движения среднеразмерного кроссовера с текущим дизайном предусмотрены два электромотора общей мощностью до 422 л.с.

Автомобиль будет доступен в трех версиях: городской, загородный и внедорожный. Первой на конвейер пошла вторая модификация, оснащенная защитным пластиковым обвесом вокруг кузова, колеса диаметром 18 или 19 дюймов и штатным багажником на крыше.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее также было объявлено о появлении в автосалонах столицы российского гибридного кроссовера BYD Leopard 8 по цене от 7,6 миллионов рублей.

Фото: BYD, ФИПС

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