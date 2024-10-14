Автовладельцы из России могут потерять свои автомобили, ввезенные через Казахстан.

В СМИ сообщили, что владельцы автомобилей, привезенных из Казахстана по «параллельному импорту», столкнулись с серьезными проблемами. По данным экспертов, под угрозой изъятия оказалось около 800 автомобилей корейских и японских марок, купленных в прошлом году. По официальной информации, все машины были легально зарегистрированы в России.

Специалисты уточнили, что мошенники предложили гражданам Казахстана взять на себя кредит на автомобиль с обещанием вознаграждения в 2 миллиона тенге. Обманные замыслы стали раскрываться в феврале 2024 года, когда начались проблемы с выплатой кредитов. В результате автомобили были объявлены в международный розыск.

После раскрытия аферистической схемы в Казахстане полиции поступило множество жалоб со стороны пострадавших. Российские владельцы автомобилей, попавших в сложную ситуацию, сейчас вынуждены искать способы защиты своих интересов.

Эксперты утверждают, что российская полиция активно разыскивает автомобили, купленные по мошеннической схеме. Обычно факт розыска становится известен, когда владелец обращается в ГИБДД, например, при смене владельца или регистрации. Часть автомобилей конфискуется, другие остаются у нынешних владельцев в ожидании разрешения ситуации.

Автомобили, приобретенные россиянами через сомнительные схемы, по-прежнему находятся на учете и закредитованы в другой стране. Эта информация не всегда доступна при покупке в России из-за разных систем отслеживания.

По словам специалиста по юридическим вопросам, пострадавшие покупатели вынуждены обращаться к продавцам за компенсацией ущерба. Однако в случае банкротства автосалонов, ответственность за возмещение убытков может оказаться сомнительной.

Владельцы автомобилей, оказавшиеся в залоге, могут попытаться решить вопрос через суд. Для этого им придется доказать свою добросовестность и отсутствие информации о залоге на момент покупки. Однако это может оказаться непростой задачей из-за сложной международной ситуации.