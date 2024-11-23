Что грозит автовладельцам в России за неуплату транспортного налога

Все владельцы автомобилей в России обязаны уплачивать транспортный налог. Уведомления о начислении формируют и отправляют Федеральная налоговая служба в период с августа по сентябрь текущего года. Срок оплаты квитанции истекает 1 декабря.

В следующем календарном году, то есть в 2024, россияне будут платить налог за 2023 год, а в 2025 году — за 2024 год. Учитывая, что 1 декабря текущего года приходится на воскресенье, последний срок уплаты переносится на понедельник, 2 декабря.

Касательно регистрации или снятия автомобиля с учета действует правило пятнадцати. Если машина была зарегистрирована до 15 числа месяца или же снята с учета после 15 числа, то налог за данный месяц учитывается. В случае же, если регистрация или снятие произошли после 15 числа, налог за этот месяц не начисляется.

Размер транспортного налога устанавливается регионами. В Налоговом кодексе России предусмотрены базовые ставки для одной лошадиной силы:

до 100 л. с. - 2,5 рубля

от 100 до 150 л. с. - 3,5 рубля

от 150 до 200 л. с. - 5 рублей

от 200 до 250 л. с. - 7,5 рубля

свыше 250 л. с. - 15 рублей

В текущем году самые низкие ставки транспортного налога установлены в Ингушетии: от 5 до 40 рублей за 1 л. с. Самые же высокие тарифы применяются в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях. На автомобили стоимостью выше 10 миллионов рублей налог начисляется с повышенным коэффициентом.

Существуют определенные категории граждан, которые освобождаются от уплаты налога. Например, владельцы автомобилей мощностью до 70 л. с. или инвалиды, получившие машину через органы социальной защиты. Всем остальным необходимо оплатить налог до 1 декабря. В случае нарушения срока начисляются штрафные санкции.

Размер штрафа составляет 1/300 от ключевой ставки Центрального банка. На данный момент она составляет 21%. Если автовладелец не уплатит налог до 1 марта, налоговая служба потребует погашения задолженности в течение восьми дней, после чего вопрос передается в суд. В случае умышленной уклонистости от уплаты пени могут быть наложены штрафы в размере 20% от задолженности.

Фото: Carsweek.ru

Информация о том, что владение кроссовером Exeed LX в России обойдется владельцам в сумму 2,4 миллиона рублей за пять лет, была обнародована ранее.