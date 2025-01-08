Главная Новости Производство АвтоВаз прекратил выпуск определенной версии "Нивы"
Новости

АвтоВаз прекратил выпуск определенной версии "Нивы"

Нива Travel: базовая комплектация снята с производства, ожидается обновление модели с выходом светодиодных фар в 2025 году. АвтоВАЗ уделяет внимание развитию линейки Нива, готовя новую версию на базе Vesta.
РедакцияР
Редакция
08.01.2025, 17:02·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Классическая Niva Travel в базовой комплектации больше не доступна для заказа у официальных дилеров АвтоВАЗа. С начала 2025 года производство этой версии было прекращено, о чем свидетельствует специальная пометка в официальных прайс-листах компании. Ранее цена базовой модификации Нивы Travel составляла 1,33 миллиона рублей.

Сегодня покупатели могут стать обладателями Niva Travel за цену от 1,44 миллиона рублей. За данную сумму предлагается комплектация Comfort-24, которая теперь является наиболее доступной версией этой модели.

Ожидается, что модель Niva Travel пройдет обновление в течение двух лет. Планируется выпуск обновленной версии с обновленным дизайном. Кроме того, считается, что светодиодные фары могут появиться уже в 2025 году.

Следует отметить, что на автомобилях Niva уже установлено новое рулевое колесо. Теперь внедорожник оснащен трехспицевым рулем без обозначения «Airbag», что является характерным для рулей без водительской подушки безопасности. Рулевое колесо получило новую эргономичную форму, обеспечивающую удобное управление.

Компания АвтоВАЗ уделяет особое внимание моделям Niva. Недавние обзоры западных экспертов о спортивной Ниве оказались положительными.

Ранее сообщалось о том, что АвтоВАЗ планирует выпустить новую LADA Niva на основе модели Vesta, что может стать серьезным вызовом для китайских кроссоверов.

Фото: АвтоВаз.

Источник

Производство (83)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация