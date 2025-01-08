АвтоВаз прекратил выпуск определенной версии "Нивы"

Классическая Niva Travel в базовой комплектации больше не доступна для заказа у официальных дилеров АвтоВАЗа. С начала 2025 года производство этой версии было прекращено, о чем свидетельствует специальная пометка в официальных прайс-листах компании. Ранее цена базовой модификации Нивы Travel составляла 1,33 миллиона рублей.

Сегодня покупатели могут стать обладателями Niva Travel за цену от 1,44 миллиона рублей. За данную сумму предлагается комплектация Comfort-24, которая теперь является наиболее доступной версией этой модели.

Ожидается, что модель Niva Travel пройдет обновление в течение двух лет. Планируется выпуск обновленной версии с обновленным дизайном. Кроме того, считается, что светодиодные фары могут появиться уже в 2025 году.

Следует отметить, что на автомобилях Niva уже установлено новое рулевое колесо. Теперь внедорожник оснащен трехспицевым рулем без обозначения «Airbag», что является характерным для рулей без водительской подушки безопасности. Рулевое колесо получило новую эргономичную форму, обеспечивающую удобное управление.

Компания АвтоВАЗ уделяет особое внимание моделям Niva. Недавние обзоры западных экспертов о спортивной Ниве оказались положительными.

Ранее сообщалось о том, что АвтоВАЗ планирует выпустить новую LADA Niva на основе модели Vesta, что может стать серьезным вызовом для китайских кроссоверов.

Фото: АвтоВаз.