АВТОВАЗ получил регистрацию новых товарных знаков

Автомобильный гигант АВТОВАЗ опубликовал информацию о запатентованных новых товарных знаках – Altra и Retiva. Сообщается, что это решение принято, ссылаясь на данные Федерального института промышленной собственности.

Предполагается, что эти названия могут быть использованы для обозначения будущих моделей, которые сойдут с конвейера завода. Как отмечалось ранее, летом 2025 года АВТОВАЗ планирует выпустить новый кроссовер. Известно, что он будет базироваться на LADA Vesta и позиционироваться в сегменте B+. Генеральный директор компании Максим Соколов подтвердил, что на данном этапе уже готовы конструкция, дизайн и коммерческое наименование.

Кроме того, вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа, Дмитрий Костромин, поделился информацией о возможном выпуске собственного минивэна в 2025 году. По его словам, компания уже имеет концепции и разработки. В случае успешной реализации планов, автомобиль сможет быть показан на конвейере уже в следующем году. Запуск новинки будет предваряться анонсом за полгода. Модель призвана расширить линейку LADA Largus.