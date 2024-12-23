Новый внедорожник с мощным мотором начали производить на заводе «АвтоВАЗ»

Внедорожники Lada Niva Sport встали на конвейер. Первые экземпляры отправят на тестирование - прежде чем машины разойдутся по дилерам, необходимо подтвердить проектные характеристики.

Lada Niva с приставкой Sport имеет несколько отличий от стандартной модели. Одно из них - другие передние кресла. А ещё внедорожник получает форсированный до 122 лошадиных сил двигатель. Причем под новый мотор пришлось адаптировать кузов.

У спортивной «Нивы» дисковые тормоза и усиленный задний мост. Отделка салона внедорожника выполнена в классической спортивной эстетике с контрастной палитрой - черный в тандеме с ярко-красными деталями.

Когда начнутся первые поставки машин, информации пока нет. Цены тоже не раскрывают, как и состав комплектаций.

Ранее стало известно, что белорусские автодилеры продают лифтбек Lada Granta дешевле на 900 тысяч рублей.