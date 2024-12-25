«АвтоВАЗ» зарегистрировал торговые марки для будущих автомобилей Lada

В открытой базе Роспатента появилась информация о патентной заявке от компании «АвтоВАЗ». Согласно данным, в скором времени новые автомобили могут получить названия Retiva и Altra.

Эти наименования будут применяться не только для автомобилей, но и для различных аксессуаров, игрушек и зарядных устройств для электромобилей. Документ утверждает, что товарный знак действителен с 23 декабря текущего года.

Несколько лет назад представители автопроизводителя проводили опрос среди поклонников бренда для выбора названия новых моделей. Организовывался специальный конкурс в социальных сетях. Основное требование заключалось в том, чтобы название транспортного средства ассоциировалось с Россией. Также оно должно было гармонично сочетаться с уже существующим брендом LADA, содержать два-три слога и заканчиваться на букву «А». Акцентировалось внимание на том, чтобы не возникало никаких неоднозначностей в произношении.

В итоге в финале конкурса были представлены имена Slava, Alta, Onega и Lika. Однако данные модели так и не были выпущены под данными названиями за последние четыре года.

Ранее сообщалось о том, что дочернее предприятие «АвтоВАЗа» выпустило внедорожник Lada Niva Sport мощностью 122 лошадиные силы с обновленным дизайном.