АвтоВАЗ создал новые фары для LADA Niva Travel

Летом 2025 года АвтоВАЗ представит обновленную версию своего флагманского компактного внедорожника Lada Niva Travel. Согласно релиза, автомобиль получит новую LED-оптику с дневными ходовыми огнями и новый передний бампер, сообщает «Лада.Онлайн».
Практически аналогичная оптика была представлена летом 2024 года на Петербургском экономическом форуме для электрической версии российского внедорожника Lada e-Niva. Информации о начале производства электрической «Нивы» дополнительно не сообщалось.
Уточнения
Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства.
Ранее мы рассказывали, что в России прошел анонс разработки удлиненного кроссовера Lada Niva Travel.