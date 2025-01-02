Новая «Лада» для большой семьи: AvtoVAZ представит практичный автомобиль

По информации блогера KhaDM, минивэн LADA, презентация которого отложена на 2025 год, будет иметь схожие габариты с Dacia Jogger. Пока сложно делать окончательные выводы о дизайне, но уже известны ключевые параметры автомобиля - длина, высота и колесная база. Длина оценивается в 4,6 метра, колесная база составляет 2909 мм, что на 60 мм длиннее, чем у флагманской LADA Aura и на 85 мм превышает размер Toyota Camry последнего поколения XV80.

По сравнению с Dacia Jogger для европейского рынка, новый минивэн LADA будет иметь почти одинаковые размеры: 4547 мм длины, 2897 мм колесной базы и 1632 мм высоты. Эти характеристики обеспечат возможность разместить в салоне обеих моделей три ряда сидений.

Согласно схеме, нарисованной блогером, на минивэне LADA будут использоваться унифицированные (зеленые) и модифицируемые (желтые) детали от других моделей «АвтоВАЗа», а также полностью оригинальные (красные) компоненты.

Вице-президент «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин подтвердил планы выпустить новый минивэн LADA в 2025 году. Костромин заявил, что концепт автомобиля может быть представлен уже в следующем году и новая модель будет дополнять существующую Largus. Для сравнения, на рынке уже есть китайские модели минивэнов, но их цена крайне высока.

Изначально о проекте нового минивэна LADA стало известно благодаря сообщениям из инсайдерского Telegram-канала «Автопоток» Сергея Цыганова в июле прошлого года. Источники Цыганова утверждают, что автомобиль будет построен на базе LADA Vesta и получит оригинальный кузов.

По информации инсайдера, салон минивэна LADA будет максимально просторным, а модель может получить такие же двигатели, как и другие «Лады». Речь идет об атмосферных моторах объемом 1.6 литра мощностью 90 и 106 л.с. и 1.8-литровом двигателе мощностью 122 л.с.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов недавно объявил, что в начале 2026 года с конвейера завода сойдет кроссовер. Это будет первая модель данного класса, выпущенная заводом за последние три десятилетия. Об этом сообщил Соколов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.