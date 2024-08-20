Главная Новости Автоваз АВТОВАЗ увеличит финансирование социальных льгот на сумму более 200 млн рублей
Новости

АВТОВАЗ увеличит финансирование социальных льгот на сумму более 200 млн рублей

На предприятии АВТОВАЗ утверждены новые социально-экономические меры и проекты, направленные на улучшение качества жизни работников, информирует сообщество в социальной сети VK под названием «На заводе».
РедакцияР
Редакция
20.08.2024, 17:11·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

На предприятии АВТОВАЗ утверждены новые социально-экономические меры и проекты, направленные на улучшение качества жизни работников, информирует сообщество в социальной сети VK под названием «На заводе». Приказ о разработке данных мер был подписан президентом автозавода Максимом Соколовым еще в марте.

Так, к 1 сентября многодетные семьи получат дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Если оба родителя трудятся на АВТОВАЗе, то один из них может подать заявку на получение компенсации. Кроме того, родителям многодетных семей будут добавлены 2 дополнительных дня к оплачиваемому ежегодному отпуску.

Стимулирующие выплаты за рождение первенца и последующих детей будут доступны с 1 января 2025 года. Сумма компенсации составит от 10 до 50 тысяч рублей. Также размер выплат сотрудницам в декретном отпуске увеличится с 70% до 100% минимальной тарифной ставки рабочего 1-го разряда.

В следующем, 2025 году, сотрудники смогут воспользоваться абонементами в бассейны и фитнес-центры, при условии выполнения норм ГТО и прохождения плановой диспансеризации. Социальная программа также предусматривает дополнительную поддержку участникам СВО и их семьям.

По словам вице-президента по персоналу и социальной политике на АВТОВАЗе Дмитрия Михаленко, принято решение о повышении суммы коллективного договора на более чем 200 миллионов рублей, которые будут направлены на социальные льготы и гарантии, начиная с 2025 года.

Источник

Автоваз (143)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация