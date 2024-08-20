АВТОВАЗ увеличит финансирование социальных льгот на сумму более 200 млн рублей

На предприятии АВТОВАЗ утверждены новые социально-экономические меры и проекты, направленные на улучшение качества жизни работников, информирует сообщество в социальной сети VK под названием «На заводе». Приказ о разработке данных мер был подписан президентом автозавода Максимом Соколовым еще в марте.

Так, к 1 сентября многодетные семьи получат дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Если оба родителя трудятся на АВТОВАЗе, то один из них может подать заявку на получение компенсации. Кроме того, родителям многодетных семей будут добавлены 2 дополнительных дня к оплачиваемому ежегодному отпуску.

Стимулирующие выплаты за рождение первенца и последующих детей будут доступны с 1 января 2025 года. Сумма компенсации составит от 10 до 50 тысяч рублей. Также размер выплат сотрудницам в декретном отпуске увеличится с 70% до 100% минимальной тарифной ставки рабочего 1-го разряда.

В следующем, 2025 году, сотрудники смогут воспользоваться абонементами в бассейны и фитнес-центры, при условии выполнения норм ГТО и прохождения плановой диспансеризации. Социальная программа также предусматривает дополнительную поддержку участникам СВО и их семьям.

По словам вице-президента по персоналу и социальной политике на АВТОВАЗе Дмитрия Михаленко, принято решение о повышении суммы коллективного договора на более чем 200 миллионов рублей, которые будут направлены на социальные льготы и гарантии, начиная с 2025 года.