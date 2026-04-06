АвтоВАЗ впервые озвучил точную дату начала выпуска принципиально новой «Лады»

Виктор Кузнецов
06.04.2026, 04:07·3 мин
АвтоВАЗ объявил новую дату запуска серийного производства кроссовера LADA Azimut. Как сообщили "Автоновостям дня" представители пресс-службы автоконцерна, выпуск новинки стартует в Тольятти в сентябре 2026 года.

В официальном сообщении компании подчеркивается, что "осенью 2025 года в Санкт-Петербурге при поддержке городских властей начнётся выпуск модели LADA Iskra, а спустя год в Тольятти стартует производство первого за последние двадцать лет российского кроссовера LADA Azimut".

На данный момент специалисты занимаются подготовкой модели Azimut к дальнейшей сертификации и получению Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Этот документ необходим, чтобы легально начать производство и реализовывать машину на российском рынке. Работа началась с тестирования силовых агрегатов — они были проверены на соответствие экологическим требованиям стандарта "Евро-6". После этого автомобиль прошел серию валидационных испытаний завода, касающихся пассивной безопасности.

Как уточняют в пресс-службе АвтоВАЗа, комплекс испытаний по оценке пассивной безопасности включает более 100 различных тестов машины и её компонентов — среди них фронтальные и боковые краш-тесты, симуляция бокового столкновения с препятствием, а также моделирование столкновения сзади. Помимо имитации аварий особое внимание уделяется проверке прочности кузова и элементов удерживающих систем — статические тесты выполняются с целью оценки общей надёжности и снижения риска травм.

Что касается габаритов, то Azimut по размерам сопоставим с такими компактными SUV, как Haval Jolion и Belgee X50. Длина кроссовера составляет 4416 мм, ширина — 1838 мм, а высота — 1607 мм.

Под капотом автомобилистов ждут варианты атмосферных двигателей: один объёмом 1,6 литра и мощностью 120 л.с., второй — 1,8 литра, выдающий 132 л.с. В тандеме будут применяться две трансмиссии китайского производства: шестиступенчатая механическая коробка передач и вариатор. В дальнейшем в линейке моторов появится и турбированная версия мощностью 150 л.с., которая станет первой для бренда LADA, а работать она будет в паре с автоматической коробкой передач.

Новинка отличается расширенным функционалом: заявлено, что по уровню оснащения Azimut станет рекордсменом среди всех моделей марки. Покупателей ждёт современная мультимедиа-система с поддержкой онлайн и оффлайн сервисов Сбера, опция беспроводной зарядки смартфона, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша с люком, электропривод багажника, система кругового обзора и уникальный электрический подогрев боковых стёкол, который активируется нажатием кнопки.

Между тем, подготовительные работы на заводе идут параллельно с дорожными тестами прототипов: в начале марта в Тольятти вновь был замечен полностью закамуфлированный образец будущей модели.

Автор: Иван Бахарев

Lada (907)Автоваз (561)

НовостиСтатьи

