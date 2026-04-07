АвтоВАЗ нарастит выпуск новой бюджетной «Лады» на заводе в Санкт-Петербурге

Бывший завод Nissan, ныне «Автозавод Санкт-Петербург», планирует в 2026 году выпустить 8 тысяч автомобилей семейства LADA Iskra, однако итоговые объемы производства будут напрямую зависеть от состояния автомобильного рынка. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«К сентябрю завершили модернизацию оборудования, запустили серийное производство. На новом конвейере освоен полный модельный ряд. В 2025 году произвели 3 тысячи автомобилей, в 2026 году планируется довести выпуск до 8 тысяч. Реальный объем будет зависеть от рыночной ситуации», — отметил Беглов.

Глава города также напомнил, что соглашение о сотрудничестве между «Автозаводом Санкт-Петербург» и «АвтоВАЗом» по организации выпуска LADA Iskra было заключено в рамках Петербургского международного экономического форума в прошлом году.

Александр Беглов подчеркнул, что в Северной столице продолжает функционировать Инженерный центр «АвтоВАЗа». Этот филиал тольяттинского Научно-технического центра занимается разработкой и поддержкой производства деталей и компонентов для автомобилей LADA.

Сборка моделей LADA Iskra на территории бывшего завода Nissan стартовала в середине сентября прошлого года. Как отмечается, автомобили собираются мелкоузловым способом: каждый комплект содержит около 1 000 деталей и узлов, в том числе окрашенный кузов, мотор, части салона, элементы шасси и прочие компоненты.



Производственный процесс на конвейере включает установку шумоизоляции, приборной панели, безопасных ремней, системы ESP, а также внутренних обивок салона и багажника. Кроме этого, осуществляется подсборка двигателя и передней подвески, монтаж бамперов, колес, молдингов и прочего оборудования. Финализированный, полностью заправленный и укомплектованный автомобиль после сборных операций отправляется на линию контроля качества.

На предприятии организовано серийное производство всех версий семейства LADA Iskra: седан, универсал и «внедорожная» модификация SW Cross доступны в различных расцветках и комплектациях, с механическими и автоматическими коробками передач.

Ранее представители «АвтоВАЗа» делились подробностями о мерах безопасности в новой LADA Iskra, приводя сравнения с LADA Granta. В компании отметили, что базовая комплектация Iskra уже содержит ключевые системы защиты, а топовые версии получили наивысшую оценку по результатам краш-тестов.

Автор: Иван Бахарев