Улучшения в производстве «Лада Ларгус» от АвтоВАЗа: что нового появилось?

Масштабное обновление оборудования на производственных площадках «АвтоВАЗа» и его филиалов в период летних корпоративных каникул затронуло и производство модели LADA Largus на заводе LADA в Ижевске. Согласно информации, опубликованной в корпоративном издании компании «На заводе».

Особое внимание, как сообщается, было уделено обновлению сварочного и окрасочного оборудования. В частности, на линии сварки основания кузова было установлено два новейших сварочных робота. Теперь они полностью заменят ручную сварку, которая ранее включала в себя 74 точки сварки, сделанные сварщиками вручную.

Переход от ручной сварки к автоматизированной позволит повысить качество кузовов LADA Largus. Теперь роботы будут наносить сварочные точки в соответствии с заранее программированной картой, а регулярная замена электродов исключит возможность появления недосваренных участков на кузове.

Кроме того, на ижевском заводе LADA обновили камеру для ручного нанесения основного лакокрасочного покрытия. Рабочая зона была увеличена, а также установлены кондиционеры, что значительно улучшило условия работы для сотрудников, занимающихся этой операцией.

Необходимо напомнить, что автомобили LADA Largus, собранные на ижевском заводе, поступили в продажу в конце июня. Эта модель, перенесенная из Тольятти, представлена в четырех версиях: три из них – это пятиместный универсал, а одна – коммерческий фургон. Семиместные универсалы и версия Cross будут выпускаться осенью.