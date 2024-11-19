АвтоВАЗ порадует россиян неожиданным мощным двигателем. «Лады» ускорятся.

Согласно информации, современный автомобиль от «ВАЗа» значительно отстает от своих главных конкурентов по динамике и может разогнаться до 100 км/ч за более чем 12 секунд. Представители автопроизводителя не разглашают подробности о будущих изменениях, однако инженеры не исключают возможности увеличения мощности и рабочего объема двигателя.

Последнее обновление двигателя Lada 1,8 Evo было проведено в 2023 году. Это обновление привело к улучшению общей надежности, сокращению расхода моторного масла и замене поршней.

Уточнение: Двигатель - это механизм, который преобразует различные виды энергии в механическую работу.

Ранее было объявлено, что на модели LADA Vesta начали устанавливать классическую автоматическую коробку передач.