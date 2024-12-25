АвтоВАЗ запланировал продавать модель «Гранта» в Эфиопии по цене 300 тысяч рублей

Автовазовцы приняли решение расширить географию экспортных поставок. Стратегическим направлением стала Эфиопия, где планируют реализовывать автомобили LADA Granta.

Решение отечественного производителя вызвало удивление среди экспертов. Новый рынок оказался полон неизвестных факторов. Предполагается, что цена на автомобиль "Гранта" для местных покупателей может достигнуть отметки в 300 тысяч. Такую же цену на свои новые модели в России покупатели давно не видели.

В Иране "Лады" также будут доступнее, чем на внутреннем рынке. Хотя цена будет выше 300 тысяч, специалисты в автомобильной отрасли утверждают, что они будут гораздо доступнее, чем в России.

Именно Иран президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов назвал в одном из своих выступлений наиболее крупным и перспективным для развития компании рынком.

Также было объявлено, что универсалы LADA Largus Cross теперь доступны в российских автосалонах по цене от 1,8 миллиона.