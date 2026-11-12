АвтоВАЗ раскрыл, как необычно проверяли безопасность новой семейной «Лады»

«АвтоВАЗ» провел испытания флагманского кроссовера LADA Azimut, оценив его безопасность для пешеходов. Проверки прошли на специальном стенде — единственном в России оборудовании, которое позволяет с высокой точностью моделировать удары, возможные при наезде автомобиля на человека.

В ходе таких тестов вместо человека применяют модели отдельных частей тела, в том числе головы и ноги. В модель ноги встроены 12 датчиков, фиксирующих нагрузки при столкновении. Удар имитируют на скорости около 40 км/ч.

На основании показаний датчиков инженеры определяют вероятность травмирования пешехода. В «АвтоВАЗе» сообщили, что во время испытаний LADA Azimut зафиксированные нагрузки не превысили нормативных значений.

Для государственной сертификации и выхода LADA Azimut на рынок проведение таких испытаний не является обязательным. «АвтоВАЗ» организовал их дополнительно, чтобы повысить уровень безопасности кроссовера для пешеходов.

Ранее стало известно, что Azimut оказался первой моделью LADA, получившей боковые шторки безопасности. Их функционирование и эффективность проверили в рамках обязательной программы испытаний. Тогда кроссовер прошел краш-тесты с фронтальным ударом о деформируемый барьер на скорости 56 км/ч и боковым ударом тележкой с деформируемым барьером на скорости 50 км/ч.

Кроме обязательной программы, «АвтоВАЗ» испытал автомобиль в более жестких условиях по международной методике. Кроссовер подвергли боковому удару о неподвижный стальной столб на скорости 32 км/ч. В этом испытании вектор удара был направлен в область головы манекена.

Серийное производство LADA Azimut стартовало на заводе в Тольятти 25 сентября. Модель создана на глубоко переработанной платформе LADA Vesta. Длина кроссовера составляет 4416 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1607 мм, колесная база — 2675 мм. Объем багажника достигает 508 л, а дорожный просвет заявлен на уровне 208 мм.

Продажи новинки начнутся уже в начале декабря. На первом этапе LADA Azimut будет доступна с двумя атмосферными двигателями собственной разработки «АвтоВАЗа»: 120-сильным объемом 1,6 литра и 132-сильным объемом 1,8 литра. Последний ранее дебютировал на обновленной LADA Vesta. Двигатели будут сочетаться с шестиступенчатой «механикой» и вариатором китайского происхождения. В 2027 году кроссовер планируют оснастить турбомотором мощностью 150 л. с. и классическим «автоматом».

Ранее «АвтоВАЗ» рассказал об особенностях производства LADA Azimut в Тольятти. Для сборки модели на предприятии внедрили лазерную сварку и освоили выпуск крупных кузовных деталей.

До этого Волжский автозавод проверил LADA Azimut на устойчивость к электромагнитным помехам. Испытания проводились в специальной безэховой камере с использованием робота-автопилота.

Автор: Иван Бахарев