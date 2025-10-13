АвтоВАЗ сообщил о проведении уникальных испытаний новой бюджетной «Лады»

«АвтоВАЗ» поделился подробностями о дорожных испытаниях новой LADA Iskra, которые предшествовали старту серийного производства автомобиля. Проверки проходили на специализированном 10-километровом круге испытательного полигона автогиганта, где созданы условия, максимально приближённые к реальной «бесконечной дороге».

В компании подчеркнули, что на этом треке автомобили могут двигаться на максимально возможной скорости до полного расхода топлива в баке. Здесь тестируются разные сценарии эксплуатации: от поездок по городскому асфальту и брусчатке до преодоления каменистых и грунтовых участков.

Испытания позволили смоделировать эксплуатацию LADA Iskra на протяжении шести лет и 150 000 километров — эти показатели существенно превышают заводскую гарантию, которая составляет 3 года или 100 000 километров пробега.

Специалисты «АвтоВАЗа» отметили, что в рамках тестов автомобиль подвергался регулярным мойкам: использовались как обычный садовый шланг, так и профессиональное оборудование — мойка высокого давления и автоматические установки. Для проверки герметичности кузова была задействована новая дождевальная камера, где автомобиль устанавливается на платформу с возможностью наклона в разные стороны.

LADA Iskra стала первой моделью предприятия, прошедшей через столь масштабную серию испытаний. За время тестов серьезных дефектов выявлено не было: кузов, платформа и двигатель показали результаты, сравнимые с показателями флагманской LADA Vesta и зарубежных автомобилей аналогичного класса.

Напомним, LADA Iskra заняла промежуточную позицию между моделями Granta и Vesta и стала первой разработкой «АвтоВАЗа» на модульной платформе CMF-B-LS от Renault-Nissan. Эта архитектура ранее использовалась для третьего поколения Dacia Logan и Sandero, которые не были представлены на российском рынке под брендом Renault. Для новой модели платформа была существенно доработана и теперь не зависит от иностранных технологий: в конструкции Iskra применено более 1000 новых компонентов, 400 из которых подверглись полной переработке.

Серийное производство LADA Iskra стартовало на главном заводе компании в Тольятти 19 апреля. Уже 20 июля был объявлен официальный запуск продаж, однако первоначально дилеры получали в основном демонстрационные экземпляры для тест-драйвов и ознакомления с новинкой. Сейчас выпуск модели увеличился, и автомобили стали доступны для покупки из наличия.

Согласно рекомендациям производителя, стоимость седана LADA Iskra составляет от 1 249 000 до 1 669 000 рублей. Универсал Iskra SW стоит от 1 499 000 до 1 649 000 рублей, а кросс-универсал Iskra SW Cross предлагается по цене от 1 629 000 до 1 799 000 рублей в зависимости от комплектации.

Ранее представители дилерской сети «Прагматика» из Санкт-Петербурга поделились наблюдениями о том, какие автомобили чаще всего обменивают на новую LADA Iskra.

Автор: Иван Бахарев