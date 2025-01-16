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«АвтоВАЗ» представил, чем порадует клиентов в новом году.

Meta-description: "АвтоВАЗ планирует радовать поклонников 15 новинками в 2025 году: от бюджетной Lada Iskra до спортивных версий Vesta Sport и Niva Sport. Глава компании обещает интересные обновления."
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.01.2025, 10:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания "АвтоВАЗ" планирует порадовать поклонников автомобилей 15 новыми моделями в текущем году. Одной из ожидаемых новинок станет доступная по цене Lada Iskra.

Информация о новом бюджетном автомобиле от "ВАЗа" появлялась в течение прошлого года. В 2025 году новинка, наконец, появится на рынке, заняв место между моделями "Гранта" и "Веста".

В июне текущего года представители "АвтоВАЗа" обещают провести дебют нового кроссовера. Презентация пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума 2025. Кроме того, в этом году дилеры Lada получат спортивные версии Vesta Sport и Niva Sport, а также будут расширены варианты двигателей для семейств "Нива" и "Веста".

Также в текущем году "АвтоВАЗ" представит новые модификации и комплектации для всей линейки своих моделей. Например, уже в этом месяце "Веста" будет комплектоваться 6-ступенчатой механической коробкой передач, а к лету внедорожник Niva Sport выйдет в специальной версии "Шелковый путь", созданной в честь одноименного ралли-марафона.

Фото: Carsweek.ru

Генеральный директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов ответил на вопрос, который беспокоит многих россиян: почему цены на автомобили "Лада" продолжают расти.

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