«АвтоВАЗ» представил, чем порадует клиентов в новом году.

Компания "АвтоВАЗ" планирует порадовать поклонников автомобилей 15 новыми моделями в текущем году. Одной из ожидаемых новинок станет доступная по цене Lada Iskra.

Информация о новом бюджетном автомобиле от "ВАЗа" появлялась в течение прошлого года. В 2025 году новинка, наконец, появится на рынке, заняв место между моделями "Гранта" и "Веста".

В июне текущего года представители "АвтоВАЗа" обещают провести дебют нового кроссовера. Презентация пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума 2025. Кроме того, в этом году дилеры Lada получат спортивные версии Vesta Sport и Niva Sport, а также будут расширены варианты двигателей для семейств "Нива" и "Веста".

Также в текущем году "АвтоВАЗ" представит новые модификации и комплектации для всей линейки своих моделей. Например, уже в этом месяце "Веста" будет комплектоваться 6-ступенчатой механической коробкой передач, а к лету внедорожник Niva Sport выйдет в специальной версии "Шелковый путь", созданной в честь одноименного ралли-марафона.

Фото: Carsweek.ru

Генеральный директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов ответил на вопрос, который беспокоит многих россиян: почему цены на автомобили "Лада" продолжают расти.