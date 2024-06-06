Цены на новую LADA Iskra озвучены компанией АВТОВАЗ

Президент компании АВТОВАЗ Максим Соколов объявил, что цена на новую модель автомобиля LADA Iskra начнется с отметки в 1 миллион рублей. "Если говорить о самой доступной цене, то сейчас она начинается от миллиона. А максимальная цена будет ограничена моделью 'Веста'. Поэтому там будет 1,2 млн. Но на данный момент это наши планы", - сообщил глава компании АВТОВАЗ агентству "ТАСС". Продажи нового автомобиля могут стартовать на перекрестке первого и второго кварталов 2025 года.

По словам Максима Соколова, компания АВТОВАЗ рассчитывает на выпуск около 70 – 100 тысяч машин нового семейства LADA Iskra в первые годы после запуска проекта. "Дальше мы увидим, сколько времени мы будем продолжать производство 'Гранты' параллельно с новой моделью", - подчеркнул он. В рамках стратегии АВТОВАЗ планирует вывод модели LADA Grantа из производства в течение ближайших пяти лет.

На предшествующем Петербургском международном экономическом форуме компания АВТОВАЗ впервые показала концептуально новую модель LADA Iskra. Этот автомобиль займет свою нишу между моделями LADA Granta и LADA Vesta, расширяя ассортимент компании LADA и привлекая новую аудиторию потребителей. Начало производства LADA Iskra запланировано на начало 2025 года, на это проект были направлены инвестиции в размере 23 миллиарда рублей.

Более подробно о перспективах на рынке и потенциальных конкурентах LADA Iskra читайте в специальном разделе "Вопрос эксперту".