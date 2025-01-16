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Продажи бизнес-седанов Lada Aura в 2024 году: отчёт от «АвтоВАЗа»

"АвтоВАЗ" продал 263 седана Lada Aura в 2024 году. Новинка с 1,8-литровым мотором Evo отличается усиленным кузовом. Продажи седана сравнимы со "Грантой" и "Вестой".
РедакцияР
Редакция
16.01.2025, 14:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В прошлом году «АвтоВАЗ» реализовал 263 автомобиля Lada Aura. Продажи разделились между частными лицами и компаниями.

Сотрудники Министерства финансов были среди первых, кто испытал новые седаны от ВАЗ. В декабре 2024 года глава ведомства, Антон Силуанов, сообщил о пяти седанах Lada Aura в автопарке министерства.

Сборка Lada Aura стартовала в Тольятти в октябре прошлого года. Через месяц первые машины были отправлены дилерам. Автомобили созданы на базе Lada Vesta, отличие в увеличенной на 25 см колесной базе для большего комфорта задних пассажиров, а также усиленном кузове, новых задних дверях и крыше.

Под капотом Lada Aura размещается 1,8-литровый мотор Evo. Цена стартует от 2,6 миллиона рублей. Продажи седана, несмотря на его нишевую направленность, оказались скромными. Например, в ноябре продажи Lada Granta превосходили продажи нового бизнес-седана на 56 раз, а Lada Vesta - на 30 раз больше.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что «АвтоВАЗ» планирует выпустить 15 крупных новинок в 2025 году.

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