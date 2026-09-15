АвтоВАЗ раскрыл уровень локализации: какие модели «Лада» почти не зависят от импортных комплектующих

Средний уровень локализации современных автомобилей LADA, рассчитанный по доле компонентов, выпускаемых в России, достиг 95%. Об этом президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил в интервью программе «Картина мира» на телеканале «Культура».

«У нас уровень локализации модельного ряда, если говорить в процентах от количества производимых на территории Российской Федерации компонентов, выше 90%. Даже в среднем 95%», — сказал Максим Соколов.

Максим Соколов отметил, что уровень локализации модели Granta и внедорожников Niva Legend и Niva Travel составляет 99,5-99,8%. У Largus, который производят на заводе в Ижевске, этот показатель находится на уровне порядка 94%.

Летом «АвтоВАЗ» сообщал о продолжении планомерного повышения локализации автомобилей LADA. Компания расширяет использование российских комплектующих, а общее число компонентов и материалов, локализованных совместно с поставщиками с 2022 года, достигло 1825 штук.

В компании также рассказали о соотношении российских и китайских компонентов в новых автомобилях LADA. По словам директора по качеству автосборочных производств компании Виталия Парадизова, поставщики дополняют друг друга, при этом доля отечественных деталей продолжает увеличиваться.

Ранее «АвтоВАЗ» назвал дальнейшее углубление локализации одной из ключевых задач на 2026–2027 годы. Кроме того, компания планирует перенести в Россию научно-исследовательские работы.

До этого «АвтоВАЗ» внес изменения в конструкцию и состав компонентов, используемых при производстве пяти моделей LADA. Корректировки коснулись Granta, Largus, Vesta, Niva Legend и Niva Travel.

Автор: Иван Бахарев