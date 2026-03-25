АвтоВАЗ рассказал о модернизации производства, способствующей выпуску автомобилей «Лада»

На «АвтоВАЗе» продолжается реализация крупной программы по технологическому обновлению производственных мощностей, связанных с выпуском алюминиевого литья и кузнечных поковок. Обновление призвано повысить эффективность работы, обеспечить стабильное качество серийных деталей и создать условия для развития новых проектов предприятия.

Как уточнили представители пресс-службы компании в комментарии для «Автоновостей дня», решение о масштабной модернизации оборудования было принято три года назад. К настоящему моменту проект вступил в фазу активного внедрения. В рамках модернизации приобретено 10 современных литьевых машин, часть которых уже начала работу на заводе.



Первая из новых машин для литья под давлением уже введена в эксплуатацию и используется для производства картера рулевого механизма автомобилей LADA Iskra и LADA Vesta. В марте планируется запуск еще двух машин: одна будет изготавливать масляной картер для 16-клапанных двигателей, другая – картер коробки передач.

В дополнение к этому на предприятии начало работу новое оборудование для кокильного литья, предназначенное для выпуска 16-клапанной головки блока цилиндров.

В рамках обновления производственных линий на «АвтоВАЗе» проводится также замена парка промышленных роботов, которые задействованы на опасных этапах производства. Роботизированные системы извлекают горячие заготовки из литьевых машин, охлаждают их и передают на дальнейшую механическую обработку. Всего в производстве алюминиевого литья и поковок сейчас используются 70 роботов, из которых 23 планируется заменить до конца текущего года. В целом на предприятии эксплуатируется более 1600 роботов, что является максимальным показателем среди отечественных автопроизводителей.



В пресс-службе напомнили, что в состав металлургического комплекса «АвтоВАЗа» входят не только подразделения по выпуску алюминиевого литья, но и кузнечное, а также чугунолитейное производства. Во всех этих направлениях в ближайшее время также запланированы мероприятия по модернизации. Это позволяет предприятию самостоятельно обеспечивать себя ключевыми компонентами для силовых агрегатов и шасси автомобилей.

Ранее «АвтоВАЗ» впервые освоил производство штампов для изготовления кузовных деталей автомобилей LADA формата XL. Эти оснастки будут использоваться при серийном выпуске нового кроссовера LADA Azimut. В прессовом производстве, где применяются новые штампы, выпускаются элементы основания кузова, а также внешние детали: боковины, крыша, капот, двери и крышка багажника.

Автор материала: Иван Бахарев