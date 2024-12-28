АвтоВАЗ запустит сервисную акцию для LADA Aura из-за проблем с тормозной системой

По данным портала «Лада.Онлайн», компания «АвтоВАЗ» срочно запустит процесс обслуживания тормозной системы своего последнего автомобиля LADA Aura.

Эта процедура будет проводиться непосредственно в автосалонах перед продажей машин. Официальные дилеры уже получили списки VIN-номеров транспортных средств, на которых возможно обнаружение указанной проблемы.

Если ваш автомобиль подлежит обязательному исправлению, то после его приобретения вам придется подождать до устранения неисправности авторизованным сервисным центром.

Согласно информации, на автомобилях LADA Aura на передние тормозные колодки будут установлены специальные антискрипные пластины.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем стало известно, что автомобили LADA продолжают завоевывать новые рынки. Следующим пунктом назначения станет рынок Вьетнама.