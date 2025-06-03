АВТОВАЗ покажет на ПМЭФ-2025 свой первый кроссовер LADA

Важное событие ожидает поклонников автомобильной индустрии – мировая премьера первого в истории кроссовера LADA произойдет на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). По информации, опубликованной на официальном сайте АВТОВАЗа, торжественное мероприятие намечено на 18 июня в 13:00 в зоне уличной экспозиции бренда.

Кроме того, на грядущем форуме будет представлена еще одна новинка, детали о которой пока держатся в секрете. Посетители ПМЭФ-2025 смогут также ознакомиться с моделью LADA Iskra на стенде Самарской области. Начало продаж этого автомобиля запланировано на июль 2025 года, в честь Дня рождения АВТОВАЗа.

На специальной площадке «ВиноГрад» будут представлены ралли-рейдовый внедорожник NIVA Sport Т2 и гоночная версия Iskra, демонстрируя разнообразие модельного ряда бренда.

Следует отметить, что АВТОВАЗ в третий раз подряд выступает в качестве национального партнера ПМЭФ-2025, предоставляя 10 седанов LADA Aura для обеспечения транспортных нужд участников форума.