АвтоВАЗ выпустил новую модель «Лада», сочетающую в себе практичность и доступность, прежде невиданную

Автопроизводитель «АвтоВАЗ» анонсировал новинку на этой неделе - обновленную версию LADA Granta под названием Active Cross. Модель стала лифтбеком с увеличенным клиренсом до 198 миллиметров и защитным обвесом кузова. Детали о комплектациях и ценах будут раскрыты позднее, но портал «Лада.онлайн» уже смог выяснить некоторые подробности.

Новый кросс-лифтбек доступен в двух версиях: Comfort с 8-клапанным двигателем мощностью 90 лошадиных сил и Enjoy с 16-клапанным агрегатом объемом 106 л.с. Обе версии оснащены пятиступенчатой механической коробкой передач.

Фото: Автоновости Дня

В базовую комплектацию Comfort входят защитный обвес, подогрев передних сидений, электропривод зеркал, аудиосистема с различными функциями, литые диски и другое.

В версии Enjoy добавлены охранная сигнализация, центральный замок с ДУ, противотуманные фары, климат-контроль, круиз-контроль, обогрев лобового стекла и другие опции.

Топовая комплектация кросс-лифтбеков LADA Granta предлагает дополнительно очиститель-омыватель заднего стекла, медиасистему Enjoy Pro, камеру заднего вида, элегантный дизайн и другие возможности, которые будут доступны за отдельную плату.

Начало продаж модели LADA Granta Active Cross запланировано на июль, а точные цены будут объявлены позже. Стандартный лифтбек с клиренсом 180 мм в настоящее время стоит от 1 077 000 до 1 303 000 рублей.