АвтоВАЗ выпустил абсолютно новый автомобиль "Нива". Такого внедорожника еще не было.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) был представлен концептуальный электрический внедорожник E-Niva от компании "АвтоВАЗ", созданный на базе серийного автомобиля LADA Niva Travel.

Согласно информации, полученной из источников, показанный автомобиль является "концептуальной моделью". Он оснащен электрическим двигателем мощностью 60 кВт (82 л.с.) в номинальном режиме, и 120 кВт (164 л.с.) в максимальном. Пробег на одном заряде 34-киловаттного аккумулятора составляет около 175 километров.

Представитель "АвтоВАЗа" сообщил: "В автомобиле установлены две литий-никелевые батареи, размещенные в заднем багажнике и под задними сиденьями. Есть кожаный салон с оригинальной отделкой, специальные бамперы и фары LED. Время полной зарядки от обычной розетки составляет 12 часов, от трехфазной — 5,5 часов. Цена автомобиля пока не уточняется".

Отвечая на вопрос о планах выпуска данного автомобиля на рынок, собеседник отметил, что компания "АвтоВАЗ" внимательно изучает реакцию общественности на данную новинку.

Неделю назад, 4 июня, "АвтоВАЗ" объявил о начале производства LADA Niva Travel с обновленной мультимедийной системой LADA EnjoY Pro. Теперь владельцы этих автомобилей смогут пользоваться расширенными возможностями мультимедиа и интегрированными сервисами Яндекса, такими как Яндекс Навигатор, Яндекс Музыка и Букмейт.