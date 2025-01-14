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"Цены на всю линейку Lada Granta и Niva Legend повышены "АвтоВАЗом"

Цены на Lada Granta и Niva Legend выросли на 35-50 тыс. рублей. Что изменилось и какие модели подорожали в новостях от motor.ru.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
14.01.2025, 09:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Волжский автозавод внес изменения в ценовую политику на свои автомобили из последней линейки моделей. По информации портала motor.ru, на этот раз повышение цен затронуло семейство Lada Granta и легендарный внедорожник Niva Legend.

Согласно новым ценам, «Гранта» подорожала на 35 000 – 50 000 рублей, а стоимость «Нивы» увеличилась на 40 000 – 45 000 рублей. Также пересмотр цен затронул и более дорогие версии Sport и Bronto.

Базовая модель «Гранта» теперь оценивается в 750 тысяч рублей (ранее 700 тысяч). Однако эксперты отмечают, что такие низкие цены уже давно не встречались даже в дилерских центрах. Самые простые комплектации предназначены для органов государственной власти. Оставшиеся автомобили прибавили в цене на 35 тысяч, что поднимает минимальную стоимость до 966 000 рублей.

Спортивные седаны и лифтбэки Lada Granta Sportline в январе подорожают на 40 000 рублей. Версия Sport увеличила цену на 45 тысяч, и наиболее дорогая модель обойдется покупателям в 1 533 000 рублей.

Трехдверный внедорожник Niva Legend также подорожал на 40 тысяч рублей. Стоимость классической Niva варьируется от 1 021 000 до 1 202 000 рублей. Версия Bronto выросла в цене на 45 тысяч, теперь ее цена начинается от 1,48 – 1,53 млн рублей. Стоит отметить, что в цену включен набор для автомобилиста стоимостью 3,5 тысячи.

На иллюстрации представлен внедорожник Lada Niva Legend. Фото: Carsweek.ru

Ранее о нашем портале сообщалось, что новый бизнес-седан отечественного производства LADA Aura порадует владельцев доступными расходами на техническое обслуживание.

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