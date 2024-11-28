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АВТОВАЗ официально подтвердил участие в ПМЭФ-2025 с презентацией нового кроссовера LADA.

Премьера нового кроссовера от бренда LADA состоится на летнем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2025 года.
РедакцияР
Редакция
28.11.2024, 09:51·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Премьера нового кроссовера от бренда LADA состоится на летнем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2025 года. Об этом объявил глава компании АВТОВАЗ Максим Соколов на встрече с руководителями и владельцами дилерских центров LADA, согласно информации, опубликованной на сайте предприятия.

Сейчас уже известно, что новый кроссовер будет разработан на базе модели LADA Vesta и отнесен к сегменту B+. Ранее Максим Соколов сообщал, что для автомобиля созданы уникальная конструкция, дизайн, и выбрано торговое наименование.

Стало традицией для компании АВТОВАЗ представлять новинки именно на Петербургском международном экономическом форуме. В этом году концерн показал новую модель LADA Iskra, начало серийного производства которой запланировано на весной следующей год. Кроме того, на прошлогоднем ПМЭФ была представлена электрическая версия внедорожника LADA e-Niva Travel.

На собрании с дилерами Максим Соколов также заявил, что следующей новинкой, которая выйдет с завода, будет LADA Niva Sport. А в следующем году планируется обновление популярных моделей, включая внедрение более современного 1,8-литрового двигателя на семействе внедорожников Niva.

Помимо этого, основными задачами на следующий год будут обеспечение и улучшение производственных мощностей, развитие поставок комплектующих, поддержка персонала и реализация инвестиционной программы. Максим Соколов напомнил, что производственный план на 2025 год предусматривает производство 500 тысяч машин, а инвестиции в развитие составят 45 миллиардов рублей.

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