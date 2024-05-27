АВТОВАЗ возобновил работу стоявшего проекта Опытно-промышленного производства.

Автомобильный концерн "АВТОВАЗ" приступил к модернизации территории бывшего Опытно-промышленного производства (ОПП), которая находилась неиспользуемой с 2016 года. По информации издания "Известия", первая партия коммерческих автомобилей LADA, произведенных на обновленной площадке, уже отправлена в дилерскую сеть.

Перенос производства автомобилей АО «ПСА ВИС-АВТО» на этот объект позволит существенно оптимизировать выпуск коммерческих и специализированных моделей, а также увеличить производственные мощности. На сегодняшний день компания "ВИС-АВТО" собирает фургоны и пикапы на базе моделей LADA Granta, LADA Largus и LADA Niva Legend, а также внедорожники Niva Bronto, созданные на платформе трехдверного варианта LADA Niva Legend. На предприятии трудятся около 420 человек.

Как отмечалось ранее на страницах портала "АВТОСТАТ", в апреле текущего года продажи коммерческих автомобилей LADA, согласно отчету "АВТОВАЗа", увеличились в 2,1 раза и составили 629 единиц, а наибольшей популярностью среди клиентов пользовались коммерческие модификации на базе Granta. За первые четыре месяца 2024 года было реализовано 1882 коммерческих автомобиля LADA, что на 75,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.