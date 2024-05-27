Главная Новости Lada АВТОВАЗ возобновил работу стоявшего проекта Опытно-промышленного производства.
Новости

АВТОВАЗ возобновил работу стоявшего проекта Опытно-промышленного производства.

Автомобильный концерн "АВТОВАЗ" приступил к модернизации территории бывшего Опытно-промышленного производства (ОПП), которая находилась неиспользуемой с 2016 года.
РедакцияР
Редакция
27.05.2024, 11:42·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Автомобильный концерн "АВТОВАЗ" приступил к модернизации территории бывшего Опытно-промышленного производства (ОПП), которая находилась неиспользуемой с 2016 года. По информации издания "Известия", первая партия коммерческих автомобилей LADA, произведенных на обновленной площадке, уже отправлена в дилерскую сеть.

Перенос производства автомобилей АО «ПСА ВИС-АВТО» на этот объект позволит существенно оптимизировать выпуск коммерческих и специализированных моделей, а также увеличить производственные мощности. На сегодняшний день компания "ВИС-АВТО" собирает фургоны и пикапы на базе моделей LADA Granta, LADA Largus и LADA Niva Legend, а также внедорожники Niva Bronto, созданные на платформе трехдверного варианта LADA Niva Legend. На предприятии трудятся около 420 человек.

Как отмечалось ранее на страницах портала "АВТОСТАТ", в апреле текущего года продажи коммерческих автомобилей LADA, согласно отчету "АВТОВАЗа", увеличились в 2,1 раза и составили 629 единиц, а наибольшей популярностью среди клиентов пользовались коммерческие модификации на базе Granta. За первые четыре месяца 2024 года было реализовано 1882 коммерческих автомобиля LADA, что на 75,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Источник

Производство (27)Автоваз (95)Lada (237)Легкие коммерческие автомобили (10)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация