Автоваз объявляет отзыв 50 000 автомобилей Lada Vesta и Largus.

Росстандарт делает официальное заявление о необходимости модификации 22000 автомобилей Lada Vesta и 24000 Largus, купленных в период с 2021 по 2023 год, для установки системы вызова экстренных служб. По информации от ведомства, запланированы действия по отзыву 47 139 автомобилей Lada, проданных в тот же трехлетний период.

Отмечается, что указанным транспортным средствам не хватает ключевого компонента — блока СВЭОС, необходимого для внедрения и подключения к системе " ЭРА-ГЛОНАСС". Поэтому на всех перечисленных машинах будет установлена соответствующая система экстренного вызова.

Владельцы автомобилей будут оповещены с помощью SMS-сообщений или электронной почты о важности посещения ближайшего сервисного центра ВАЗ для проведения необходимых бесплатных процедур по установке и настройке оборудования.

Как упоминалось ранее, на российском рынке возник спрос на автомобили Lada Granta, в то время как склады заполнены автомобилями.

Фото: carsweek.ru