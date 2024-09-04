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Производство всех классических «Нив» остановлено заводом «АвтоВАЗ»

Решение о временной остановке сборки всех комплектаций Lada Niva Legend принял автомобильный гигант "АвтоВАЗ". В пресс-службе компании пояснили, что это связано с грядущим обновлением модели.
РедакцияР
Редакция
04.09.2024, 15:11·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Теперь все варианты внедорожника в прайс-листах отмечены как "не производится". Сборка Niva Legend приостановлена с целью подготовки к апгрейду, который затронет все комплектации автомобиля. По мнению экспертов, в рамках обновления "Нивам" могут быть добавлены подушки безопасности.

Однако у официальных дилеров марки на данный момент все ещё есть в наличии внедорожники Lada Niva Legend.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появились сведения о том, что универсалы Lada Iskra Cross и Lada Vesta Cross были замечены на шпионских фотографиях.

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