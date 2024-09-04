Производство всех классических «Нив» остановлено заводом «АвтоВАЗ»

Теперь все варианты внедорожника в прайс-листах отмечены как "не производится". Сборка Niva Legend приостановлена с целью подготовки к апгрейду, который затронет все комплектации автомобиля. По мнению экспертов, в рамках обновления "Нивам" могут быть добавлены подушки безопасности.

Однако у официальных дилеров марки на данный момент все ещё есть в наличии внедорожники Lada Niva Legend.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появились сведения о том, что универсалы Lada Iskra Cross и Lada Vesta Cross были замечены на шпионских фотографиях.