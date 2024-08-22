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АвтоВАЗ запустил невиданную акцию для владельцев LADA Vesta. В чем суть этой акции?

Автопроизводитель «АвтоВАЗ» продолжает активно бороться с заводским браком и возникающими проблемами в автомобилях LADA через сервисные кампании.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
22.08.2024, 17:42·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

Автопроизводитель «АвтоВАЗ» продолжает активно бороться с заводским браком и возникающими проблемами в автомобилях LADA через сервисные кампании. На этот раз завод приступил к проведению бесплатной замены лобового стекла на определенной партии автомобилей LADA Vesta из-за возможности трещин, возникавших без видимых причин.

По информации портала «Лада.онлайн», завод выдал два предписания. По первому, дилерские центры должны бесплатно заменить лобовое стекло на LADA Vesta при подготовке к продаже, если обнаружат трещины, и установить новое стекло с определенным артикулом, а также заменить салонное зеркало.

Второе предписание касается замены лобового стекла на уже проданных автомобилях, если оно начало трескаться. В этом случае также будет произведена замена салонного зеркала.

Напомним, что на прошлой неделе, 21 августа, «АвтоВАЗ» начал выпуск обновленных версий LADA Vesta с установленной отечественной системой стабилизации курсовой устойчивости (ESC) и другими новыми опциями безопасности и комфорта. Информация о датах начала продаж и ценах на эти автомобили будет объявлена позднее.

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