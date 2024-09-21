Почему «Ладам» сложно конкурировать с китайскими автомобилями: объяснение от АвтоВАЗа.

Как сообщил президент концерна, «АвтоВАЗ» испытывает трудности в конкуренции с китайскими автопроизводителями из-за различий в конкурентных условиях. Китайские компании работают при более выгодных макроэкономических условиях и имеют доступ к мировым технологиям и компонентам для создания автомобилей.

«Китай приобрел множество инженерных фирм и известные европейские бренды, интегрировав их в свою бизнес-структуру», — подчеркнул Максим Соколов.

Глава «АвтоВАЗа» отметил, что китайские автопроизводители, благодаря финансированию по низким процентным ставкам, могут активно продвигать свою продукцию на российском рынке, что недоступно отечественному автопрому. «АвтоВАЗ» не в состоянии предоставить дилерам льготное кредитование, в отличие от китайских производителей», — пояснил Максим Соколов.

«Мы не можем взять кредит в банке под проценты ниже 21% (базовая ставка ЦБ РФ плюс 2%). Китайцы берут средства по более выгодным условиям и предоставляют дилерам для продвижения своей продукции. Это неравные условия конкуренции, которые, к сожалению, сейчас работают не в нашу пользу», — пояснил он.

Важным фактором конкуренции, по мнению топ-менеджера, являются объемы государственной поддержки. В Китае поддержка направлена не только на экспорт, но и на развитие местного производства. «АвтоВАЗ» вынужден действовать в рамках имеющихся ресурсов и учитывать размеры рынков. В Китае продается около 27 миллионов автомобилей, из которых 4-5 миллионов идут на экспорт, в то время как в России в прошлом году было реализовано немногим более миллиона машин.

Ранее глава «АвтоВАЗа» отмечал, что китайские автопроизводители активно заходят на российский рынок, выходя за пределы традиционных сегментов LADA и предлагая более значительные скидки. Именно поэтому автоконцерн поддерживает предстоящее повышение утильсбора, которое вступит в силу с 1 октября.