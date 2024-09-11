Причина повышения цены на Lada Vesta: объяснение от «АвтоВАЗа»

Сергей Ильинский, руководитель пресс-службы «АвтоВАЗа», прокомментировал ситуацию с ростом цен на Lada Vesta. По его мнению, корректировка прайсов стала необходимой в связи с увеличением уровня инфляции. Однако увеличение цен на автомобили осталось в пределах общей корректировки, характерной для товаров, не относящихся к категории социально значимых товаров.

Повышение стоимости наблюдается по всему спектру товаров: от квартир в новостройках до продуктов питания. Автомобильная отрасль также ощутила влияние данных изменений ценовой политики.

На данный момент наименее дорогая модель Lada Vesta доступна за 1 239 900 рублей при применении всех актуальных скидок. В сравнении с ценой в 514 тысяч рублей, установленной на момент выпуска седана в базовой комплектации, это значительное увеличение стоимости.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что производство электрической модели LADA e-Largus стартует в конце сентября 2024 года. Новинка будет представлена на рынке в ближайшем будущем, добавив интересных вариантов выбора покупателям в поиске экологичного и современного автомобиля.