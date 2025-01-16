Почему подорожал автомобиль Lada, объяснил «АвтоВАЗ»

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов отметил, что цены на автомобили марки LADA увеличиваются из-за нарастающего санкционного давления. Это заявление было сделано на итоговой пресс-конференции в минувшую среду, 15 января.

Соколов подчеркнул, что компания по-прежнему ощущает давление санкций, которые постоянно ужесточаются. Кроме того, в последнее время ситуация с логистикой усугубилась из-за дополнительных санкций, оказавших негативное влияние на проведение платежей. Эти факторы привели к увеличению цен на автомобили, выпускаемые «АвтоВАЗом».

Важно отметить, что в прошлом году произошли и положительные изменения. Так, уровень локализации автомобилей марки LADA за последний год достиг 90 процентов.

Эти достижения помогли сотрудникам автозавода достичь технологической независимости, которая будет способствовать сохранению производства автомобилей на высоком уровне в любых обстоятельствах.

Ранее наш портал сообщал, что предполагаемая цена на новый внедорожник Lada Niva Sport может начинаться от 1,6 миллиона рублей. Эту примерную стоимость назвал автомобильный эксперт Максим Кадаков.