Решение важной проблемы "Весты" было найдено на АвтоВАЗе

Новая модель LADA Vesta (NG) привлекла внимание своих владельцев не только стильным дизайном, но и нововведением в виде кнопки «Start/Stop». Однако соцсети заполняются жалобами на сложности запуска двигателя при использовании этой кнопки. По информации издания «Автоновости дня», «АвтоВАЗ» уже приступил к работе над устранением проблемы и предложил временное решение.

Согласно новым рекомендациям, двигатель можно завести с помощью кнопки «Start/Stop» только при условии, что ключ активен и находится в пределах 45 секунд после открытия двери автомобиля.

«Запустить двигатель сейчас можно только с активным ключом. После открытия двери у вас есть 45 секунд на это. Если не успеть, придется заново разблокировать ключ. Надеемся на ваше понимание и извиняемся за возможные неудобства», — прокомментировал представитель «АвтоВАЗа».

Ранее компания «АвтоВАЗ» отправила информационное сообщение дилерам LADA, в котором была отмечена особенность запуска двигателя новых LADA Vesta. В нем отмечалось, что ключ должен быть активен и находиться впереди салона, чтобы запустить двигатель в течение 45 секунд после нажатия на кнопку «Разблокировка».

Тем временем, временно с производства сняты пять версий LADA Vesta: одна версия седана, одна версия универсала и три версии Vesta Cross. Также некоторые комплектации седана подорожали, но их функционал остался прежним. Изменения затронули только особенности комплектации «вседорожного» седана Vesta Cross: исчез подсказчик переключения передач в комбинации приборов и подогрев задних сидений.

Автор: Иван Бахарев