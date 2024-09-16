АВТОВАЗ выявил преимущества увеличения стоимости утилизационного сбора на автомобили

Решение правительства о поэтапной индексации утилизационного сбора вызвало разносторонние реакции среди экспертов и участников рынка. Некоторые не одобрили этот шаг, однако, следует отметить, что в нем присутствует несколько положительных моментов.

Прошлогодняя реформа утилизационного сбора оказала значительное воздействие на деятельность "АвтоВАЗа", способствуя улучшению производственных показателей. Представители автопроизводителя отмечают, что компания установила рекорд по сборке автомобилей марки "Лад".

По мнению сотрудников "АвтоВАЗа", планомерное увеличение утилизационного сбора будет стимулировать иностранные компании активнее вкладывать средства в различные производственные проекты на территории России. Это также способствует локализации поставщиков и разработке совместных инициатив с отечественными предприятиями, оказывая положительное влияние на смежные отрасли.

Следует отметить, что в результате этого процесса, помимо стимулирования развития производства, можно ожидать более стабильную ценовую политику в отношении отечественных автомобилей. Это, в свою очередь, позволит потребителям предварительно прогнозировать ценовую политику на автомобили российского производства, сообщает "Российская газета".

Новые изменения в утилизационном сборе вступят в силу уже с 1 октября текущего года. Долгосрочную шкалу индексации сбора планируется действовать до 2030 года.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что китайские кроссоверы DFSK 500 и DFSK ix5 начали собирать на производстве в Липецке.