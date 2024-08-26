Новые атомобили АвтоВАЗа: что о них известно?

Автомобильный гигант «АвтоВАЗ» планирует диверсифицировать свою линейку, представив модели как в эконом-сегменте, так и в премиум-сегменте, создав для последнего отдельный бренд. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits, ссылаясь на источники внутри завода, которые хорошо осведомлены о ситуации.

Точной официальной информации о планах компании пока нет. Однако, по словам цитируемых источников, возможно, премиальный суббренд получит название Aura — в честь одной из будущих моделей.

«Как нам дали понять, компания «АвтоВАЗ» очень серьезно настроена на укрепление своей позиции в более дорогом сегменте рынка благодаря новому направлению бизнеса», — отмечает No Limits.

Напомним, LADA Aura - это седан на базе модели Vesta, который отличается от обычной версии наличием кожаного салона, увеличенной колесной базой на 25 см, улучшенной звукоизоляцией, выдвижным подлокотником на заднем сиденье, а также мультимедийной системой LADA Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым вертикальным сенсорным экраном и премиальной акустикой.

По техническим характеристикам, новинка от «АвтоВАЗа» будет оснащена 122-сильным 1,8-литровым бензиновым двигателем, работающим с китайским вариатором WLY, который также используется на модели LADA Vesta. В планах также выпустить упрощенную версию для такси с 106-сильным 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о выпуске примерно трех тысяч седанов LADA Aura к концу 2024 года. Автомобили будут собираться на той же линии, что и Vesta, со скоростью около пяти машин в час, и планируется продавать их как по госзаказам, так и обычным клиентам.

Кроме того, появилась информация о возможности, что LADA Aura получит несколько «премиальных» опций, аналогичных автомобилям Aurus. Революционные функции вентиляции и массажа в передних сиденьях могут быть внедрены, однако в начальных версиях коммерческих автомобилей их, по словам источников, скорее всего не будет.