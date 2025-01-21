АВТОВАЗ запустил производство новых универсалов Lada Iskra

Интернет-сообщество Avtograd News поделилось свежей информацией от инсайдеров. Согласно данным, в понедельник, 20 января, на заводе автопроизводителя AvtoVAZ были собраны первые в этом году тестовые автомобили LADA Iskra.

По словам источника, речь идет о двух универсалах в белом кузове. Для отделки салона использовался специальный технологический пластик, однако его оказалось недостаточно.

Автомобили LADA Iskra производятся в полусобранном состоянии. Иногда с тех машин, которые находятся на отстойнике, снимают пластиковые детали, чтобы затем отправить их на конвейер для дальнейшей сборки. Эта процедура необходима для обучения сотрудников завода.

Согласно информации, в семейство LADA Iskra войдут три варианта кузова: седан, универсал и кросс-универсал.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что автовазовцы возобновили сборку модели Lada Vesta SW, но на данный момент только с вариатором.