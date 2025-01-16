АвтоВАЗ планирует создать доступный полноприводный кроссовер, совершенно новый для бренда

Компания «АвтоВАЗ» может начать производство среднеразмерного кроссовера с полным приводом. Об этом заявил президент автопроизводителя Максим Соколов в ходе пресс-конференции, на которой присутствовали журналисты, включая корреспондента «Автоновостей дня».

«Мы работаем над разными проектами, и с учетом тех бюджетных решений, которые уже были приняты для создания новой отечественной платформы за счет финансирования НАМИ, в настоящее время мы изучаем эту платформу, ее функциональные возможности и характеристики. И, скорее всего, в рамках этого проекта, включая прямое бюджетное финансирование, будет рассмотрена идея выпуска указанного типа автомобиля. После принятия решения мы скорректируем наши планы», — пояснил глава компании.

Максим Соколов подчеркнул, что российской автомобильной промышленности необходимо представить полную линейку моделей, включая среднеразмерный полноприводный кроссовер.

«Однако это не вопрос ближайших пяти лет, а скорее стратегического планирования», — добавил он.

Напомним, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) в начале июня состоится премьера нового компактного кроссовера LADA, который разработан на общей платформе с LADA Vesta. Основные характеристики, дизайн и имя модели уже утверждены.

Вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин ранее рассказал о дизайне кроссовера на основе Vesta. Он охарактеризовал его как «сенсационный», отметив, что внешний вид автомобиля будет стильным и удивительным. Предварительно известно, что кроссовер будет украшен знаковыми Х-образными выштамповками по бокам и на задней части автомобиля появится светодиодная панель, соединяющая задние фонари на крыльях.

Автор: Иван Бахарев