АвтоВАЗ готовит сюрприз для россиян: два новых автомобиля LADA, о которых не было никогда.

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» активно работает над расширением модельного ряда. Помимо кроссовера и минивэна на базе LADA Vesta, планируется создание еще минимум двух новых моделей. Об этом сообщает известный инсайдерский Telegram-канал «Русский автомобиль».

По данным источника, в планах автопроизводителя две новые модели, которые условно обозначаются как B-SUV и D-SUV.

«Эти две модели, по сути, являются частью одного проекта, который внутри предприятия окрестили «Нео-Вестой». Новинка будет немного больше текущей LADA Vesta, которая изначально задумывалась как автомобиль, сочетающий в себе черты двух разных классов. Этот проект на стадии зарождения должен был включать седан В/С-класса, а также кроссовер С-класса с полным приводом, основанный на той же платформе, что и Duster)», — пояснил источник.

Точных деталей о начале работы над проектами новых кроссоверов пока не уточняется, однако, по информации инсайдера, активная фаза разработки не начнется до 2030 года.

Ранее было объявлено, что премьера кроссовера на платформе LADA Vesta запланирована на июнь 2025 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, все ключевые параметры, технические характеристики, дизайн и название будущего кроссовера уже определены, однако подробности пока не разглашаются.

О дизайне грядущего автомобиля недавно заявил вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин. Он назвал его «сенсационным» и подчеркнул, что внешность новинки будет современной и способна удивить публику.

Что касается минивэна, то его концепция также будет представлена в 2025 году, а серийная модель, согласно словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, появится на рынке в ближайшие три-четыре года. По мнению вице-президента по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина, новый автомобиль в рамках модельного ряда LADA станет прямым конкурентом для дорогостоящих автомобилей китайских производителей.