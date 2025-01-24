АвтоВАЗ готов улучшить «Гранту». Что изменится

Автомобильный гигант "АвтоВАЗ" приступил к окрашиванию автомобилей LADA Granta в новый цвет. Теперь наряду с существующей палитрой популярной модели LADA может появиться ярко-красная эмаль с металлическим эффектом.

По информации инсайдерского источника Avtograd News в популярной социальной сети «ВКонтакте», в четверг, 23 января, с производственной линии "АвтоВАЗа" сошли первые два опытных седана LADA Granta, покрашенные именно в этот новый оттенок. Пока остается неизвестным, будет ли этот цвет включен в официальную цветовую гамму модели.

Последнее обновление цветовой палитры LADA Granta произошло прошлой осенью, когда к уже существующим серебристому «Платина», черному «Пантера», белому «Ледниковый», а также двум металликам — серебристо-темно-серому «Борнео» и золотисто-коричневому «Кориандр» — был добавлен яркий синий «Капитан». За любой цвет с эффектом металлик придется доплатить 15 000 рублей.

Представители "АвтоВАЗа" отметили, что автоматизированное оборудование в цехе окраски позволяет гибко реагировать на запросы дилерской сети и изменять производственную программу. До появления «Капитана» доля синих цветов в семействе LADA Granta составляла 15%, и новый оттенок должен будет найти своих поклонников.

Ранее сообщалось о том, что яркие цвета кузова, включая два уникальных оттенка, могут появиться на новой LADA Iskra, начало производства которой запланировано на нынешнюю весну. Речь идет о цветах "Табаско" и "Фламенко".