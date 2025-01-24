Главная Новости Lada АвтоВАЗ готов улучшить «Гранту». Что изменится
Новости

АвтоВАЗ готов улучшить «Гранту». Что изменится

Новый цвет LADA Granta: ярко-красная эмаль с металлизированным эффектом. «АвтоВАЗ» выпустил два пробных седана в новом цвете, который может стать частью официальной палитры модели.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
24.01.2025, 13:02·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Автомобильный гигант "АвтоВАЗ" приступил к окрашиванию автомобилей LADA Granta в новый цвет. Теперь наряду с существующей палитрой популярной модели LADA может появиться ярко-красная эмаль с металлическим эффектом.

По информации инсайдерского источника Avtograd News в популярной социальной сети «ВКонтакте», в четверг, 23 января, с производственной линии "АвтоВАЗа" сошли первые два опытных седана LADA Granta, покрашенные именно в этот новый оттенок. Пока остается неизвестным, будет ли этот цвет включен в официальную цветовую гамму модели.

Последнее обновление цветовой палитры LADA Granta произошло прошлой осенью, когда к уже существующим серебристому «Платина», черному «Пантера», белому «Ледниковый», а также двум металликам — серебристо-темно-серому «Борнео» и золотисто-коричневому «Кориандр» — был добавлен яркий синий «Капитан». За любой цвет с эффектом металлик придется доплатить 15 000 рублей.

Представители "АвтоВАЗа" отметили, что автоматизированное оборудование в цехе окраски позволяет гибко реагировать на запросы дилерской сети и изменять производственную программу. До появления «Капитана» доля синих цветов в семействе LADA Granta составляла 15%, и новый оттенок должен будет найти своих поклонников.

Ранее сообщалось о том, что яркие цвета кузова, включая два уникальных оттенка, могут появиться на новой LADA Iskra, начало производства которой запланировано на нынешнюю весну. Речь идет о цветах "Табаско" и "Фламенко".

Источник

Lada (501)Автоваз (230)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация